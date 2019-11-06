В ОБСЕ изучат данные Вышинского о притеснении СМИ на Украине

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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал изучить информацию о случаях притеснения журналистов на Украине, которую ему передал Кирилл Вышинский.
В ОБСЕ изучат данные Вышинского о притеснении СМИ на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, Кирилл Вышинский только что передал мне документы... Я, конечно, изучу список и смогу ответить после детального изучения», — ответил Дезир на вопрос.

Отмечается, что ранее Вышинский передал Дезиру перечень задержанных украинских журналистов, а также СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.

6 ноября Вышинский принял участие в конференции по свободе СМИ и безопасности журналистов под эгидой ОБСЕ. RT вёл прямую трансляцию.

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