В ОБСЕ изучат данные Вышинского о притеснении СМИ на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, Кирилл Вышинский только что передал мне документы... Я, конечно, изучу список и смогу ответить после детального изучения», — ответил Дезир на вопрос.
Отмечается, что ранее Вышинский передал Дезиру перечень задержанных украинских журналистов, а также СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
6 ноября Вышинский принял участие в конференции по свободе СМИ и безопасности журналистов под эгидой ОБСЕ. RT вёл прямую трансляцию.