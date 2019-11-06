Зеленский назначил внештатным советником американского юриста

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником юриста из США Эндрю Романа Мака.
Зеленский назначил внештатным советником американского юриста
  • © Пресс-служба Президента Украины

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — говорится в документе на сайте украинского президента.

Мак является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне. Специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области сделок по слиянию и поглощению, в области корпоративного и антимонопольного права.

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