Зеленский назначил внештатным советником американского юриста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником юриста из США Эндрю Романа Мака.

«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — говорится в документе на сайте украинского президента.

Мак является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне. Специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области сделок по слиянию и поглощению, в области корпоративного и антимонопольного права.

Ранее Зеленский второй раз за три месяца сменил главу Луганской областной государственной администрации.