Зеленский назначил внештатным советником американского юриста
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«Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины вне штата», — говорится в документе на сайте украинского президента.
Мак является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне. Специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области сделок по слиянию и поглощению, в области корпоративного и антимонопольного права.
Ранее Зеленский второй раз за три месяца сменил главу Луганской областной государственной администрации.