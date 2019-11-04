Климкин прокомментировал сообщения СМИ о «ненависти» Трампа к Украине

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин в своём Facebook прокомментировал сообщения The Washington Post о «ненависти» американского президента Дональда Трампа к Украине.

По его словам, Трамп, как и российский лидер Владимир Путин, якобы не считают Украину страной.

«Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы», — написал политик.

При этом Климкин отметил, что не знает, соответствует ли опубликованная в американской газете информация действительности.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп заявлял своим советникам о неприязни к властям Украины и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.