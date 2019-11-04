Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.

«Хочу поздравить кишинёвцев с тем, что начинается новая позитивная страница в истории современного Кишинёва. Я хочу поздравить Иона Чебана с полученным результатом», — цитирует Додона ТАСС.

При этом он призвал нового главу молдавской столицы «не испытывать эйфорию» и стать мэром для всех горожан, которые «ждут результата».

По последним данным ЦИК, после обработки 99,6% голосов Чебан набирает 52,5%, а его оппонент, лидер партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе — 47,4%.

Ранее сообщалось, что Чебан лидирует на выборах мэра Кишинёва.