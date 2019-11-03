Поклонская высказалась о новой власти Украины

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская надеется, что команда президента Украины Владимира Зеленского не будет повторять ошибки предыдущей украинской власти.

«Я надеюсь на то, что Владимир Зеленский сможет проявить себя как настоящий лидер своего народа», — написала Поклонская в своём Instagram.

По её словам, предыдущая администрация президента Украины занималась поиском чужой вины во внутренних событиях.

Она также отметила, что надеется на то, что команда Зеленского не будет повторять этих ошибок.

24 февраля Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.

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