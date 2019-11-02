В ДНР готовы к разведению сил у Петровского 4 ноября

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о намерении отводить вооружение в Петровском 4 ноября согласно плану.
В ДНР готовы к разведению сил у Петровского 4 ноября
  • РИА Новости

«Сегодня, 2 ноября, в соответствии с договорённостями представители республики передали уведомление СММ ОБСЕ с необходимой исходной информацией. Во время передачи представители Миссии устно сообщили, что украинская сторона может в одностороннем порядке попытаться перенести дату начала мероприятий, несмотря на то что президент Украины чётко озвучил дату 4 ноября», — приводит Интерфакс слова главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.

Она отметила, что в понедельник, 4 ноября, в 13:00 мск «представители НМ ДНР в присутствии представителей СММ ОБСЕ, в обязанности которых входит объективно фиксировать выполнение или невыполнение сторонами совместно согласованных решений, пустят белую сигнальную ракету».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в районе населённого пункта Петровское начнётся 4 ноября, если в течение недели продолжится режим тишины.

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