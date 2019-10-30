Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу
  • РИА Новости

«Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — приводит Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что необходимо создать для них все условия для жизни в Белоруссии, включая повышение заработной платы.

Также Лукашенко заявил, что Польшу многие часто ставят в пример Белоруссии и прокомментировал облегчённое трудоустройство для белорусских медработников в Польше.

«Если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой «диктатурой»? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Варшаве не стоит ждать угроз от Минска, но отметил, что белорусская сторона не будет спокойно смотреть, если Польша начнёт бряцать оружием.

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