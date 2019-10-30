Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.

«Силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — приводит Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что необходимо создать для них все условия для жизни в Белоруссии, включая повышение заработной платы.

Также Лукашенко заявил, что Польшу многие часто ставят в пример Белоруссии и прокомментировал облегчённое трудоустройство для белорусских медработников в Польше.

«Если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой «диктатурой»? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Варшаве не стоит ждать угроз от Минска, но отметил, что белорусская сторона не будет спокойно смотреть, если Польша начнёт бряцать оружием.