Лукашенко заявил о намерении посетить с визитом Ближний Восток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерении посетить с визитом Ближний Восток. Об этом говорится на официальном интернет-портале главы республики.

Как отмечается в сообщении, предстоящая поездка на Ближний Восток станет для белорусского лидера возможностью на несколько дней «отойти от повседневной жизни».

«Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни», — сказал Лукашенко, выразив желание иметь хотя бы три дня, чтобы «обмакнуть ноги» в Персидском заливе.

Он также отметил, что Белоруссии удалось выстроить хорошие отношения с Объединёнными Арабскими Эмиратами — ими было предложено инвестировать в сельское хозяйство страны, а также организовать закупки продукции.

«Они готовы у нас инвестировать, расширять своё присутствие. Надо это закреплять», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко не смог назвать свой рабочий график чрезвычайно напряжённым, отметив, что при этом забот хватает, и сообщил, что лучше всего он отдыхает не на море или в горах, а дома.