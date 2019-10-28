В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата

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Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата
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Как сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу КНБ, в результате спецоперации с поличным задержаны четыре участника преступной группы.

Они подозреваются в правонарушении по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Казахстана («Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами»).

По данным следствия, радиоактивное вещество похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд.

Отмечается, что «изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму».

В июле сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов турецкой провинции Болу обнаружили в остановленном ими автомобиле радиоактивный калифорний. Вещество используется при производстве ядерных боеголовок.

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