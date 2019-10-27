Пушков заявил о неготовности Киева к разведению сил

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с националистами и заявил, что у Киева «нулевая готовность» к разведению сил.

«Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четвёрки» сдвигается в неясное будущее», — написал Пушков в своём Twitter. Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 октября 2019 г. Сенатор отметил, что украинская сторона демонстрирует «нулевую готовность» к разведению сил. «Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО», — добавил он. Ранее Зеленский заявил, что пообщался с группой вооружённых людей в населённом пункте Золотое в Донбассе и «некоторые разговоры оказались эмоциональными».