Пушков заявил о неготовности Киева к разведению сил
«Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четвёрки» сдвигается в неясное будущее», — написал Пушков в своём Twitter.
Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 октября 2019 г.
Сенатор отметил, что украинская сторона демонстрирует «нулевую готовность» к разведению сил.
«Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО», — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что пообщался с группой вооружённых людей в населённом пункте Золотое в Донбассе и «некоторые разговоры оказались эмоциональными».