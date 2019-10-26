УПЦ сообщила о захвате храма в Ровенской области сторонниками ПЦУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в информационно-просветительском центре УПЦ.
«В 6 часов утра в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области произошёл силовой захват Свято-Покровского храма УПЦ», — рассказали в центре.
Отмечается, что, «по словам очевидцев, когда ещё было темно, к церкви подъехало несколько авто с людьми из соседних населённых пунктов».
«Они выломали металлические двери и завладели религиозным сооружением, которое принадлежит религиозной общине УПЦ и является памятником архитектуры», — говорится в заявлении.
В августе в селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм УПЦ.