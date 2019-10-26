УПЦ сообщила о захвате храма в Ровенской области сторонниками ПЦУ

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Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Покровский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.
УПЦ сообщила о захвате храма в Ровенской области сторонниками ПЦУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в информационно-просветительском центре УПЦ.

«В 6 часов утра в селе Будераж Здолбуновского района Ровенской области произошёл силовой захват Свято-Покровского храма УПЦ», — рассказали в центре.

Отмечается, что, «по словам очевидцев, когда ещё было темно, к церкви подъехало несколько авто с людьми из соседних населённых пунктов».

«Они выломали металлические двери и завладели религиозным сооружением, которое принадлежит религиозной общине УПЦ и является памятником архитектуры», — говорится в заявлении.

В августе в селе Галузницы Хмельницкой области радикалы попытались захватить храм УПЦ.

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