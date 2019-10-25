На Украине появилась банкнота в 1000 гривен

На Украине в наличном обращении 25 октября появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).

Как сообщает УНИАН, для начала Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 млн банкнот номиналом 1000 гривен.

На лицевой стороне новой банкноты — портрет академика Владимира Вернадского, на обратной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.

В последний раз Нацбанк Украины вводил в оборот новый номинал в 500 гривен в 2006 году.

Анонс появления купюры в 1000 гривен НБУ сделал в июне 2019 года.