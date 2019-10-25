На Украине появилась банкнота в 1000 гривен
- © National Bank of Ukraine (NBU)
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Как сообщает УНИАН, для начала Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 млн банкнот номиналом 1000 гривен.
На лицевой стороне новой банкноты — портрет академика Владимира Вернадского, на обратной стороне — здание президиума Национальной академии наук Украины.
В последний раз Нацбанк Украины вводил в оборот новый номинал в 500 гривен в 2006 году.
Анонс появления купюры в 1000 гривен НБУ сделал в июне 2019 года.