Порядка 6,8 тысячи граждан ДНР признаны потерпевшими с начала конфликта в Донбассе
24 октября 2019

Порядка 6,8 тысячи граждан ДНР признаны потерпевшими с начала конфликта в Донбассе

24 октября 2019 | 11:35

Порядка 6,8 тысячи граждан ДНР признаны потерпевшими с начала конфликта в Донбассе

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Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT, что с начала военного конфликта в Донбассе потерпевшими были признаны порядка 6,8 тысячи граждан ДНР.

«Начиная с 2014 года таких порядка 6820. Это те, кто обратился за помощью к государству. Очень много переселенцев зарегистрировано на территории Донецкой народной республики. И дело даже не в том, что у кого-то дома частично или полностью разрушены. Жильё может находиться в «серой зоне», куда люди просто не могут вернуться из-за регулярных обстрелов. Или дома остались за линией разграничения, и люди не хотят туда ехать по политическим причинам. Часть из них снимают квартиры либо живут у родственников», — сказала она.

Морозова добавила, что на территории республики также действуют социальные центры, где живут порядка 1650 человек.

«У людей есть крыша над головой, возможность получать гуманитарную помощь и медицинское обслуживание, работать и водить детей в школу. Мы стараемся, чтобы их права были точно так же защищены. Некоторые уже получили компенсацию за разрушенное жильё», — отметила омбудсмен.

Подробности — в материале RT.