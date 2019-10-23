Зеленский пригласил Абэ посетить Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию «Сегодня» сообщил, что пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Украину.

«Была встреча, важная встреча с правительством Японии, с премьер-министром Абэ. Мы лично с ним познакомились, как говорят, мне кажется, что у нас появилась «химия», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Он сообщил, что пригласил «японскую сторону — и премьера, и состав правительства — на встречу, на официальный визит на Украину».

Ранее сообщалось, что Абэ в ходе встречи с Зеленским заявил, что японские власти намерены продолжить поддержку реформ на Украине.