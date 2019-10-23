Эксперт прокомментировал слова Зеленского по встрече «нормандской четвёрки»

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Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров стран нормандского формата в ближайшее время.
Эксперт прокомментировал слова Зеленского по встрече «нормандской четвёрки»
  • ©president.gov.ua

«Встречей с лидерами России, Германии и Франции украинский лидер хочет показать, что он дееспособный президент, который может реально влиять на происходящие в стране события», — считает эксперт.

По его мнению, пока не выполнены базовые обязательства, которые уже взял на себя Киев, говорить о дальнейших переговорах на уровне президентов не приходится.

Как отметил Родионов, Москва вполне логично считает, что встреча только ради самой встречи смысла не имеет.

В начале октября первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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