На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.

«Поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно, самодельного). По прибытии было установлено, что произошло падение вертолёта Robinson 44, вследствие чего погиб один человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что вертолёт следовал из Киева в Полтавскую область.

Ранее на Украине во время взлёта во Львовской области упал вертолёт Ми-2.