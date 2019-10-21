На Украине потерпел крушение вертолёт

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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
На Украине потерпел крушение вертолёт
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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Украины.

«Поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно, самодельного). По прибытии было установлено, что произошло падение вертолёта Robinson 44, вследствие чего погиб один человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что вертолёт следовал из Киева в Полтавскую область.

Ранее на Украине во время взлёта во Львовской области упал вертолёт Ми-2.

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