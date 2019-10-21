В Казахстане расширили полномочия Назарбаева
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Как передаёт РИА Новости, указ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.
Документ предполагает, что назначение глав министерств, кроме министров иностранных дел, обороны и внутренних дел, будет проводиться главой государства после согласования с председателем Совбеза, которым является Назарбаев.
Также с главой Совбеза должно быть согласовано назначение руководителей органов, которые непосредственно подчинены лидеру Казахстана, в том числе администрации президента, комитета национальной безопасности, Нацбанка и других.
В марте Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента Казахстана. При этом он остался председателем Совбеза Казахстана.