В Казахстане расширили полномочия Назарбаева

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Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который расширяет полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти.
В Казахстане расширили полномочия Назарбаева
  • ©Michael Brochstein / Sopa Images
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, указ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов. 

Документ предполагает, что назначение глав министерств, кроме министров иностранных дел, обороны и внутренних дел, будет проводиться главой государства после согласования с председателем Совбеза, которым является Назарбаев. 

Также с главой Совбеза должно быть согласовано назначение руководителей органов, которые непосредственно подчинены лидеру Казахстана, в том числе администрации президента, комитета национальной безопасности, Нацбанка и других.

В марте Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента Казахстана. При этом он остался председателем Совбеза Казахстана. 

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