Киев может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в 2019 году

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Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Евросоюз может выделить украинской стороне второй транш макрофинансовой помощи уже в 2019 году.
Киев может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в 2019 году
  • Pixabay

Об этом министр написала на своей странице в Facebook.

По её словам, ей удалось достичь соответствующих договорённостей благодаря переговорам с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

«Договорились с Валдисом Домбровскисом о плане действий относительно второго транша макрофина, где уже выполнены все условия, кроме одного, и где ещё остаётся шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год», — указала она.

В феврале Маркарова также заявляла, что Киев надеется получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС весной 2019 года.

В декабре 2018 года Домбровскис заявил, что Еврокомиссия перевела Украине €500 млн макрофинансовой помощи по новой программе.

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