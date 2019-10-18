На Украине снизилась численность населения

Короткая ссылка
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек. Об этом информирует Госслужба статистики Украины.
На Украине снизилась численность населения
  • globallookpress.com

«В течение января — августа 2019 года численность населения уменьшилась на 177,0 тыс. лиц», — указано в экспресс-выпуске ведомства по демографической ситуации.

В службе добавили, что также на Украине остаётся значительным превышение численности мёртвых над числом новорождённых. Указывается, что на 100 умерших в стране приходится 53 родившихся. 

В феврале бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить