На Украине снизилась численность населения
- globallookpress.com
«В течение января — августа 2019 года численность населения уменьшилась на 177,0 тыс. лиц», — указано в экспресс-выпуске ведомства по демографической ситуации.
В службе добавили, что также на Украине остаётся значительным превышение численности мёртвых над числом новорождённых. Указывается, что на 100 умерших в стране приходится 53 родившихся.
В феврале бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения Украины.