В Раде назвали сроки завершения работы в «турборежиме»
- Reuters
«На этой неделе мы завершим «турборежим» и перейдём к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для внедрения реформ для других вертикалей власти», — цитирует «Громадське» Разумкова.
По его словам, решение об отказе от «турборежима», в частности, касается рекомендации премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Ранее Верховная рада утвердила программу деятельности кабинета министров страны.
По словам Гончарука, программа правительства предусматривает достижение 78 целей в сферах образования, медицины, социальной политики, культуры и спорта, экономического роста и цифровизации процессов.