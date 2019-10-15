В Раде назвали сроки завершения работы в «турборежиме»

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета сообщил, что парламент завершит работу в «турборежиме» уже на этой неделе и перейдёт к плановой работе.
В Раде назвали сроки завершения работы в «турборежиме»
  • Reuters

«На этой неделе мы завершим «турборежим» и перейдём к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для внедрения реформ для других вертикалей власти», — цитирует «Громадське» Разумкова.

По его словам, решение об отказе от «турборежима», в частности, касается рекомендации премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Ранее Верховная рада утвердила программу деятельности кабинета министров страны.

По словам Гончарука, программа правительства предусматривает достижение 78 целей в сферах образования, медицины, социальной политики, культуры и спорта, экономического роста и цифровизации процессов.

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