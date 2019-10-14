Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией

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Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса. В торжественной речи он назвал события 2014 года в стране шоковой терапией.
Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
  • © president.gov.ua

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.

Зеленский отметил, что такие потрясения являются «моментами истины», когда у народа есть два пути — навсегда исчезнуть или родиться второй раз. По его мнению, Украина выбрала второй.

Украинский лидер подчеркнул, что страна будет защищать своё право оставаться независимым, суверенным, унитарным и демократическим государством.

Ранее Зеленский выступил против военного решения в Крыму и Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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