Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
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«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
Зеленский отметил, что такие потрясения являются «моментами истины», когда у народа есть два пути — навсегда исчезнуть или родиться второй раз. По его мнению, Украина выбрала второй.
Украинский лидер подчеркнул, что страна будет защищать своё право оставаться независимым, суверенным, унитарным и демократическим государством.
Ранее Зеленский выступил против военного решения в Крыму и Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.