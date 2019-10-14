Зеленский намерен посетить Донецкую область 14 октября
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«Сегодня президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Зеленский «планирует, в частности, посетить штаб Операции объединённых сил и встретиться с военнослужащими ООС».
Ранее президент Украины заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.