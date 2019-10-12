Додон отправил Путину на день рождения бочки со своим вином

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отправил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения.
Додон отправил Путину на день рождения бочки со своим вином
  • РИА Новости

«Своё слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву. Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чём я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — приводит ТАСС слова Додона.

По словам Додона, Путин не раз хвалил молдавское вино.

В 2017 году Додон в подарок российскому президенту привёз несколько десятков бутылок вина.

7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить