Додон отправил Путину на день рождения бочки со своим вином

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отправил президенту России Владимиру Путину вино на день рождения.

«Своё слово я сдержал, бочки с вином, которое я изготовил сам, мы доставили в Москву. Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чём я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — приводит ТАСС слова Додона.

По словам Додона, Путин не раз хвалил молдавское вино.

В 2017 году Додон в подарок российскому президенту привёз несколько десятков бутылок вина.

7 октября 2019 года Путину исполнилось 67 лет.