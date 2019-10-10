Зеленский назвал себя хорошим президентом

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что считает себя хорошим президентом.
Зеленский назвал себя хорошим президентом
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Я свой выбор сделал: я хороший президент», — приводит «112 Украина» ответ Зеленского на вопрос о том, что для него важнее: быть хорошим семьянином или президентом. 

В июне команда Зеленского назвала 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.  

В списке, в частности, указывалось, что за месяц работы Зеленский «убедил западных партнёров в неизменности курса на евроинтеграцию», «получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию» и «развеял мифы о дефолте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить