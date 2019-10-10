Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
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Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».
«Дату нормандского формата, я думаю, мы получим на следующей неделе, мы будем знать её. Я думаю, что дата (проведения саммита. — RT) будет в этом году, в ноябре», — сказал украинский лидер.
Также он заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе в ближайшее время.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть дополнительный план по урегулированию конфликта в Донбассе, но не сообщил деталей.