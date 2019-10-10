Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре. Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-конференции в Киеве.
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
  • ©president.gov.ua

Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».

«Дату нормандского формата, я думаю, мы получим на следующей неделе, мы будем знать её. Я думаю, что дата (проведения саммита. — RT) будет в этом году, в ноябре», — сказал украинский лидер.

Также он заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе в ближайшее время.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть дополнительный план по урегулированию конфликта в Донбассе, но не сообщил деталей. 

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