Лебедев рассказал об итогах заседания СМИД СНГ

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Председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал об итогах заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

«Оно было откровенным, заседание проходило в такой откровенной, доброжелательной атмосфере и, самое главное, закончилось результативно», — сказал он.

По его словам, был рассмотрен ряд документов. Главным он назвал Программу по активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников. 

«Он поможет нам теснее координировать нашу внешнеполитическую деятельность на международной арене», — пояснил Лебедев.

Заседание СМИД СНГ и Совет глав СНГ проходят в Ашхабаде, поскольку Туркмения в этом году занимает пост председателя организации.

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