Назарбаев не жалеет об отставке с поста президента Казахстана
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью телеканалу «Хабар».
«Не жалею, конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы меня избирал, когда я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения. Ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры. У любого другого человека свой взгляд, свои отношения», — сказал он.
Назарбаев отметил, что поступил правильно.
«Поэтому не жалею, считаю, что я правильно сделал. Ради народа, ради Казахстана», — отметил экс-президент.
В марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.