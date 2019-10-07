Зеленский поручил упростить режим перемещения товаров в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения в Донбассе.
Зеленский поручил упростить режим перемещения товаров в Донбассе
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Об этом говорится в указе №738, опубликованном на сайте президента. 

«Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров», — говорится в указе.

Также украинскому кабмину предписывается организовать предоставление медицинской помощи, помощи в передвижении лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда и выезда, где осуществляются меры контроля в регионе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что киевские власти восстановят выплату пенсий жителям Донбасса.

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