ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе

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Пресс-центр штаба операции объединённых сил Украины сообщил о гибели одного военнослужащего в Донбассе, ещё один получил ранения.
ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе
  • © Joint Forces Operation / Vitali Soloniy

«В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий объединённых сил погиб, ещё один военнослужащий получил ранения», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Отмечается, что украинские военные насчитали 17 обстрелов со стороны противника.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики.

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