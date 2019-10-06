ВСУ сообщили о гибели военнослужащего в Донбассе
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«В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий объединённых сил погиб, ещё один военнослужащий получил ранения», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Отмечается, что украинские военные насчитали 17 обстрелов со стороны противника.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики.