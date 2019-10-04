Верховная рада назначила новый состав ЦИК

Верховная рада назначила 17 новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передаёт сайт парламента.

Как сообщается, новыми членами ЦИК стали Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий. Все они являются кандидатами от партии «Слуга народа».

Кроме того, на должности членов комиссии были назначены кандидаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Дубовик и Юрий Мирошниченко, а также кандидаты от «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины» Юрий Буглак, Андрей Гевко и Виктория Глущенко соответственно.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады новый состав ЦИК.

В сентябре парламентом по его предложению были досрочно прекращены полномочия предыдущего состава комиссии.