В ЕС сообщили о широком спектре сотрудничества с Белоруссией

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Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что спектр сотрудничества Минска и ЕС настолько широк, что проще назвать сферы, где ещё не налажено тесное взаимодействие.
В ЕС сообщили о широком спектре сотрудничества с Белоруссией
  • РИА Новости

«Республика Беларусь и Европейский союз активно и постоянно сотрудничают по интегрированному управлению границами, по энергоэффективности, использованию альтернативных источников энергии, по развитию предпринимательства, финансам, а также защите окружающей среды и культурного наследия», — приводит БЕЛТА слова Шубеля.

Он отметил, что в настоящее время ЕС прорабатывает стратегию дальнейшего развития инициативы «Восточное партнёрство» и рассматривает в этой связи предложения стран-партнёров.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС объяснил отмену визита в Белоруссию главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

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