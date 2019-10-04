В ЕС сообщили о широком спектре сотрудничества с Белоруссией

Глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что спектр сотрудничества Минска и ЕС настолько широк, что проще назвать сферы, где ещё не налажено тесное взаимодействие.

«Республика Беларусь и Европейский союз активно и постоянно сотрудничают по интегрированному управлению границами, по энергоэффективности, использованию альтернативных источников энергии, по развитию предпринимательства, финансам, а также защите окружающей среды и культурного наследия», — приводит БЕЛТА слова Шубеля.

Он отметил, что в настоящее время ЕС прорабатывает стратегию дальнейшего развития инициативы «Восточное партнёрство» и рассматривает в этой связи предложения стран-партнёров.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС объяснил отмену визита в Белоруссию главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.