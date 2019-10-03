Экс-депутат Рады прокомментировал требование созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал требование партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко созвать Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за согласования формулы Штайнмайера.

Как считает Килинкаров, Порошенко решает для себя стратегически важную задачу по переводу своих уголовных дел в ранг политических.

«Нужно признать, ему это удаётся. За счёт формулы Штайнмайера или какого-либо другого процесса — это не имеет значения», — сказал он.

Ранее депутат Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что необходимо обсудить и просчитать шаги Киева в случае невозможности осуществления формулы Штайнмайера.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.