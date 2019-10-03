Экс-депутат Рады прокомментировал требование созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера

Короткая ссылка
Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал требование партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко созвать Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за согласования формулы Штайнмайера.
Экс-депутат Рады прокомментировал требование созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера
  • © РИА Новости

Как считает Килинкаров, Порошенко решает для себя стратегически важную задачу по переводу своих уголовных дел в ранг политических.

«Нужно признать, ему это удаётся. За счёт формулы Штайнмайера или какого-либо другого процесса — это не имеет значения», — сказал он.

Ранее депутат Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что необходимо обсудить и просчитать шаги Киева в случае невозможности осуществления формулы Штайнмайера.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить