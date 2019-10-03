Помощница Помпео прибыла в Киев

Помощник государственного секретаря США Майка Помпео, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала на Украину с целью обсуждения ситуации в Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба посольства США на Украине в Twitter.

«Мы рады приветствовать в Киеве главу бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнёрами относительно конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов», — указано в сообщении.

Отмечается, что она начала свой визит на Украину с посещения Майдана Незалежности.

В августе на Украину приехал Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности.