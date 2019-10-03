Помощница Помпео прибыла в Киев

Короткая ссылка
Помощник государственного секретаря США Майка Помпео, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала на Украину с целью обсуждения ситуации в Донбассе.
Помощница Помпео прибыла в Киев
  • @usembassykyiv
  • Twitter

Об этом информирует пресс-служба посольства США на Украине в Twitter.

«Мы рады приветствовать в Киеве главу бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнёрами относительно конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов», — указано в сообщении.

Отмечается, что она начала свой визит на Украину с посещения Майдана Незалежности.

В августе на Украину приехал Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить