Данилюк назвал причину своей отставки с поста секретаря СНБО Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в интервью изданию «Гордон» рассказал, с чем связано его решение уйти с занимаемой должности.

«Уход с поста секретаря СНБО — моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — объяснил он.

По словам Данилюка, он предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию», однако им не удалось прийти к единой позиции.

Экс-глава СНБ отметил, что многим в команде Зеленского недостаёт профессионализма и политического опыта.

«Власть в Украине сейчас очень разношёрстная... У многих, кто пришёл, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несёт риск. Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведёт корректировку», — сказал он.

При этом Данилюк не исключил, что будет в дальнейшем продолжать консультировать украинского лидера.

27 сентября стало известно, что Данилюк подал заявление об отставке.

Позднее Зеленский подписал указ о его увольнении.