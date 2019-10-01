Путин ответил на вопрос журналистки из Грузии об обязательствах России

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Российский лидер Владимир Путин перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване ответил на вопрос журналистки грузинского телеканала об Абхазии и Южной Осетии.
Путин ответил на вопрос журналистки из Грузии об обязательствах России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, журналистка спросила Путина, когда Россия «начнёт выводить свои войска с территорий Абхазии и Южной Осетии».

«Когда мы примем такое решение», — ответил президент России.

При этом она заявила, что Россия уже брала на себя подобные обязательства.

«Мы всегда выполняем свои обязательства», — подчеркнул Путин.

В 2016 году Путин ратифицировал соглашение об объединённой группировке войск Вооружённых сил России и Республики Абхазия.

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