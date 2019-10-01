Путин ответил на вопрос журналистки из Грузии об обязательствах России
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, журналистка спросила Путина, когда Россия «начнёт выводить свои войска с территорий Абхазии и Южной Осетии».
«Когда мы примем такое решение», — ответил президент России.
При этом она заявила, что Россия уже брала на себя подобные обязательства.
«Мы всегда выполняем свои обязательства», — подчеркнул Путин.
В 2016 году Путин ратифицировал соглашение об объединённой группировке войск Вооружённых сил России и Республики Абхазия.