Путин ответил на вопрос журналистки из Грузии об обязательствах России

Российский лидер Владимир Путин перед началом саммита стран Евразийского экономического союза в Ереване ответил на вопрос журналистки грузинского телеканала об Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает ТАСС, журналистка спросила Путина, когда Россия «начнёт выводить свои войска с территорий Абхазии и Южной Осетии».

«Когда мы примем такое решение», — ответил президент России.

При этом она заявила, что Россия уже брала на себя подобные обязательства.

«Мы всегда выполняем свои обязательства», — подчеркнул Путин.

В 2016 году Путин ратифицировал соглашение об объединённой группировке войск Вооружённых сил России и Республики Абхазия.