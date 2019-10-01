Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.

«Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съёмок одного из своих новых кинопроектов. Это стало ещё одним поводом, чтобы посетить нашу страну», — говорится в сообщении.

Зеленский, как указывается, рассказал Крузу о своём опыте работы в кино.

«Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы на Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену», — добавили в пресс-службе.

В середине сентября Зеленский во время форума Ялтинской европейской стратегии YES пообщался с Милой Кунис, Эштоном Кутчером, сценаристом и продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином, а также Робин Райт.