Политолог оценил слова Помпео о помощи Украине в борьбе с коррупцией

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении правительства США помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.
Политолог оценил слова Помпео о помощи Украине в борьбе с коррупцией
  • Reuters

«Помпео просто хочет обезопасить своего шефа, потому что Трампу сейчас вменяют вину за то, что он якобы оказывал давление на Зеленского во время июльского разговора... с целью дискредитировать своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Несмотря на то что разговор, стенограмма которого была опубликована, вёлся очень корректно, вежливо и, можно сказать, мягко, против Трампа всё равно пытаются использовать этот козырь», — заявил Безпалько.

Политолог также рассказал о причинах заинтересованности США в антикоррупционной деятельности на Украине, в частности, отметив возможность контролировать страну через специальные структуры.

«Определённые структуры, которые выстраивались на Украине при поддержке американского посольства и Госдепа, были призваны осуществлять контроль над украинским государством, осуществлять внешнее управление: это и НАБУ, и ГБР... Здесь вплетаются в клубок несколько американских интересов: личный интерес Трампа, интерес американской элиты по управлению Украиной, борьба между демократами и республиканцами в свете личной неприязни к Трампу», — объяснил эксперт.

Ранее Помпео назвал «приемлемыми» и «соответствующими цели» действия чиновников Госдепа в отношении Украины и выразил надежду, что США удастся помочь Зеленскому положить конец коррупции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить