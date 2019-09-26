Эксперт прокомментировала реакцию на наряд Елены Зеленской

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Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с радио Sputnik прокомментировала реакцию на наряд супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором та пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке (брючный костюм-тройка с жилеткой на голое тело).
Эксперт прокомментировала реакцию на наряд Елены Зеленской
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«Удивление и в какой-то степени негодование, думаю, вызвано именно тем, что жилет как таковой — это нетрадиционная одежда для подобного туалета. Человек решил, что может пренебречь традициями. Ну что ж, это её выбор, а наша задача — просто делать выводы», — заявила Николаева.

По её словам, традиции на уровне политиков соблюдались всегда.

Ранее международный эксперт по этикету и протоколу, журналист Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд Зеленской.

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