Эксперт прокомментировала реакцию на наряд Елены Зеленской
- @olenazelenska_official
«Удивление и в какой-то степени негодование, думаю, вызвано именно тем, что жилет как таковой — это нетрадиционная одежда для подобного туалета. Человек решил, что может пренебречь традициями. Ну что ж, это её выбор, а наша задача — просто делать выводы», — заявила Николаева.
По её словам, традиции на уровне политиков соблюдались всегда.
Ранее международный эксперт по этикету и протоколу, журналист Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд Зеленской.