Зеленский пригласил Трампа посетить Украину
Он заявил о политической и инвестиционной поддержке Украины со стороны США. По его словам, подобного визита на Украину не было много лет.
«The Time to visit Ukraine (Время посетить Украину. — RT)», — добавил он по-английски.
Зеленский добавил, что ожидает, что удастся договориться о визите Трампа.
Также он пригласил лидеров других государств посетить Украину, чтобы посмотреть «как хорошо» в стране.
Ранее Зеленский заявил, что ожидает «мощную» встречу с Трампом.