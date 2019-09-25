Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

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Украинский президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Дональда Трампа совершить официальный визит на Украину. Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook офиса президента Украины.

Он заявил о политической и инвестиционной поддержке Украины со стороны США. По его словам, подобного визита на Украину не было много лет.

«The Time to visit Ukraine (Время посетить Украину. — RT)», — добавил он по-английски.

Зеленский добавил, что ожидает, что удастся договориться о визите Трампа.

Также он пригласил лидеров других государств посетить Украину, чтобы посмотреть «как хорошо» в стране.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает «мощную» встречу с Трампом.

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