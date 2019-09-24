Из Казахстана в Магнитогорск депортируют подозреваемую в хищении 160 млн рублей

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Из Казахстана в Магнитогорск депортируют женщину, подозреваемую в хищении 160 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.
Из Казахстана в Магнитогорск депортируют подозреваемую в хищении 160 млн рублей
  • РИА Новости

Женщину задержали в городе Актобе. По версии следствия, она сняла с личных счетов граждан 155 млн рублей и ещё 5 млн в банке «Уралсиб». Её объявили в межгосударственный розыск.

Задержать подозреваемую удалось в рамках оперативного профилактического мероприятия «Розыск», которое проходило на территории Актюбинской области.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали 31-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске с марта 2018 года.

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