Зеленский прогнозирует сложную встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что встреча в нормандском формате, которая может состояться в ближайшее время, будет сложной.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский во время беседы с украинской общиной в США выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ближайшее время.

По его словам, встреча будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

Он отметил, что Украина хочет «с этой встречи выйти с определёнными результатами о конкретных сроках» окончания вооружённого конфликта в Донбассе и возвращения территорий под контроль Киева.

«Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся всё это сделать», — добавил Зеленский.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате состоится в ближайшие недели.