Зеленский прогнозирует сложную встречу в нормандском формате
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Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский во время беседы с украинской общиной в США выразил надежду, что встреча в нормандском формате состоится в ближайшее время.
По его словам, встреча будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.
Он отметил, что Украина хочет «с этой встречи выйти с определёнными результатами о конкретных сроках» окончания вооружённого конфликта в Донбассе и возвращения территорий под контроль Киева.
«Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся всё это сделать», — добавил Зеленский.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате состоится в ближайшие недели.