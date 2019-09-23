В Киеве заявили об идее масштабного международного договора по Украине
- РИА Новости
Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«У нас есть идея (сейчас я говорю об этом впервые), которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора», — цитирует Интерфакс Ермака.
По его словам, в таком договоре могли бы принять участие «все самые крупные игроки — Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай», которые зафиксировали бы на годы, «а лучше на столетия», суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как отметил Ермак, как «один из элементов гарантии на Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций».
Ранее в США заявили о «железной поддержке», которая оказывается и будет оказываться Украине.