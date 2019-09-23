В Киеве заявили об идее масштабного международного договора по Украине

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В Киеве рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора, чтобы закрепить «на столетия» суверенитет и территориальную целостность Украины.
В Киеве заявили об идее масштабного международного договора по Украине
  • РИА Новости

Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«У нас есть идея (сейчас я говорю об этом впервые), которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора», — цитирует Интерфакс Ермака.

По его словам, в таком договоре могли бы принять участие «все самые крупные игроки — Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай», которые зафиксировали бы на годы, «а лучше на столетия», суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как отметил Ермак, как «один из элементов гарантии на Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций».

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