В Киеве заявили об идее масштабного международного договора по Украине

В Киеве рассматривают и поднимают на различных переговорах идею о подписании масштабного международного договора, чтобы закрепить «на столетия» суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«У нас есть идея (сейчас я говорю об этом впервые), которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора», — цитирует Интерфакс Ермака.

По его словам, в таком договоре могли бы принять участие «все самые крупные игроки — Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай», которые зафиксировали бы на годы, «а лучше на столетия», суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как отметил Ермак, как «один из элементов гарантии на Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций».

Ранее в США заявили о «железной поддержке», которая оказывается и будет оказываться Украине.