Освобождён глава представительства ДНР в Марселе

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Руководитель представительского центра самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в Марселе Юбер Файяр освобождён из-под ареста после пяти месяцев заключения.

«Юбер Файяр, почётный представитель Донецкой Народной Республики, был освобождён 20 сентября после более чем пяти месяцев, проведённых в заключении», — цитирует ТАСС представительство Файяра.

Отмечается, что арест главы представительства ДНР в Марселе был осуществлён на основании клеветнических обвинений.

Также в представительстве уточнили, что центр занимается координацией гуманитарной помощи, студенческими обменами, распространяет информацию о жизни ДНР.

11 февраля посольство Украины направило ноту протеста Министерству иностранных дел Италии в связи с открытием 9 февраля в Вероне представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

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