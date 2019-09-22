Освобождён глава представительства ДНР в Марселе
«Юбер Файяр, почётный представитель Донецкой Народной Республики, был освобождён 20 сентября после более чем пяти месяцев, проведённых в заключении», — цитирует ТАСС представительство Файяра.
Отмечается, что арест главы представительства ДНР в Марселе был осуществлён на основании клеветнических обвинений.
Также в представительстве уточнили, что центр занимается координацией гуманитарной помощи, студенческими обменами, распространяет информацию о жизни ДНР.
11 февраля посольство Украины направило ноту протеста Министерству иностранных дел Италии в связи с открытием 9 февраля в Вероне представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).