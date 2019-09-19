Эксперт прокомментировал заявление президента Эстонии об усталости Европы от Украины

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о причинах усталости Европы от Украины.

Как отметил Бышок, новый украинский лидер Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, с самого начала стал делать шаги, направленные в том числе на борьбу с коррупцией.

«Закон о возможности импичмента президента, снятие депутатской неприкосновенности — сейчас реализуется то, что Порошенко лишь обещал», — пояснил он.

По словам эксперта, в этом смысле заявление эстонского президента несколько запоздало — его нужно было сделать при предыдущем главе украинского государства, при котором Запад как раз начал уставать от Украины.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление Кальюлайд.