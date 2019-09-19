Инвестиции ЕБРР в Украину в 2019 году превысили $1 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году инвестировал в Украину более $1 млрд, сообщил журналистам вице-президент кредитного учреждения Алан Пию.

«На этой неделе по случайному совпадению наши инвестиции в страну в 2019 году превысили $1 млрд», — цитирует Пию Интерфакс-Украина.

По его словам, до конца года эта сумма увеличится.

Он также отметил, что ЕБРР знает Украину «в деталях» — он работает не только в Киеве, но и во всех регионах.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в страну и пообещал лично защищать эти вложения.