Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к «транзиту власти»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в республике.
Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к «транзиту власти»
  • РИА Новости

«Как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...» Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — цитирует политика БЕЛТА.

По его словам, работать при нём продолжат чиновники, которые умеют слушать и исполнять его поручения.

Ранее Лукашенко заявил, что не собирается удерживать власть и передавать её по наследству.

Он отметил, что такого желания нет ни у него, ни у его сыновей.

Белорусский лидер также подчеркнул, что «уже наелся этого президентства» и не собирается «удлинять какими-то конфигурациями» свою власть.

Президентские выборы должны пройти в Белоруссии не позднее 30 августа 2020 года.

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