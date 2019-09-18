Опубликовано фото с места инцидента на мосту в Киеве

Опубликованы фотографии с места инцидента на мосту в Киеве, где неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать сооружение.

Соответствующие фото размещены в Twitter МВД Украины.

«Киев: на мосту Метро в настоящее время проходит спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы», — говорится в сообщении.

#Київ: На мосту «Метро» в цей час проходить спецоперація. Працюють вибухотехнічні підрозділи, КОРД, Патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та гвардійці. На місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко 👇 pic.twitter.com/n34cQaeItx — МВС України (@MVS_UA) September 18, 2019

Ранее в полиции заявили, что неизвестный находится на мосту в Киеве, угрожая его взорвать.

По некоторым данным, мужчина, вооружённый карабином, сделал несколько выстрелов в воздух.