Опубликовано фото с места инцидента на мосту в Киеве

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Опубликованы фотографии с места инцидента на мосту в Киеве, где неизвестный открыл стрельбу и угрожает взорвать сооружение.
Опубликовано фото с места инцидента на мосту в Киеве
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Соответствующие фото размещены в Twitter МВД Украины.

«Киев: на мосту Метро в настоящее время проходит спецоперация. Работают взрывотехнические подразделения, КОРД, патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и гвардейцы», — говорится в сообщении.

Ранее в полиции заявили, что неизвестный находится на мосту в Киеве, угрожая его взорвать

По некоторым данным, мужчина, вооружённый карабином, сделал несколько выстрелов в воздух

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