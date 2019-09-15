В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.

Соответствующее заявление распространил МИД ДНР.

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», — цитирует Никонорову РИА Новости.

По её словам, в Комплексе мер по урегулированию конфликта чётко установлена необходимость амнистии, а также недопущение преследования лиц, участвовавших в событиях в Донбассе.

Также там содержится обязательство предоставления Киевом особого статуса Донбассу и закрепления его в Конституции, заявили в МИД ДНР.

Ранее Пристайко заявил, что Киев не будет вносить в украинскую Конституцию изменения относительно предоставления особого статуса.

Глава украинского МИД добавил, что в Минских соглашениях написано, что на Украине будет проведена реформа законодательства, «в основе которой лежит децентрализация».