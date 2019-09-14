Порошенко обвинил власти страны в намерении уничтожить украинское кино

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешняя власть в стране собирается уничтожить украинское кино.
Порошенко обвинил власти страны в намерении уничтожить украинское кино
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Начиная с 2014 года нам удалось фактически перезапустить украинскую киноиндустрию. Этот период называют возрождением украинского кино, рождением нового украинского кино... Сейчас представители новой власти уверенно возвращают украинское кино на шесть лет назад», — отметил Порошенко.

По его словам, это связано с тем, что ранее в первом чтении был принят законопроект «О государственной поддержке кинематографии на Украине», который, как он отметил, лишает украинских кинопроизводителей компенсаций из государственного бюджета и предоставляет такую ​​возможность иностранным производителям.

«Прежде всего такие условия являются дискриминацией в отношении украинских продюсеров и противоречат 24-й статье Конституции Украины. Кроме того, этот закон замедляет развитие украинских фильмов, ведь наши кинопроизводители будут вынуждены создавать фильмы за рубежом. Это может привести к полной потере конкурентоспособности на рынке», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приложит все усилия для того, чтобы сделать Украину «мощной кинематографической державой».

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