Зеленский объявил о продлении пари с мэром Днепра по ремонту моста

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по ремонту городского моста не будет окончено, пока глава города не предоставит выводы специальной комиссии о качестве проведённых работ.

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«По поводу пари: пари продолжается. Я выводы комиссии хочу получить», — цитирует РИА Новости заявление Зеленского в эфире телеканала «Наш». Лидер Украины призвал Филатова передать ему материалы о выводах комиссии для сдачи объекта в эксплуатацию. В июле Зеленский заключил с Филатовым пари, по которому тот был обязан до 14 сентября отремонтировать мост через реку Днепр и сдать его в эксплуатацию или уйти в отставку.