Зеленский объявил о продлении пари с мэром Днепра по ремонту моста
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«По поводу пари: пари продолжается. Я выводы комиссии хочу получить», — цитирует РИА Новости заявление Зеленского в эфире телеканала «Наш».
Лидер Украины призвал Филатова передать ему материалы о выводах комиссии для сдачи объекта в эксплуатацию.
В июле Зеленский заключил с Филатовым пари, по которому тот был обязан до 14 сентября отремонтировать мост через реку Днепр и сдать его в эксплуатацию или уйти в отставку.