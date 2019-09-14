Зеленский объявил о продлении пари с мэром Днепра по ремонту моста

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по ремонту городского моста не будет окончено, пока глава города не предоставит выводы специальной комиссии о качестве проведённых работ.
Зеленский объявил о продлении пари с мэром Днепра по ремонту моста
  • ©president.gov.ua

«По поводу пари: пари продолжается. Я выводы комиссии хочу получить», — цитирует РИА Новости заявление Зеленского в эфире телеканала «Наш».

Лидер Украины призвал Филатова передать ему материалы о выводах комиссии для сдачи объекта в эксплуатацию.

В июле Зеленский заключил с Филатовым пари, по которому тот был обязан до 14 сентября отремонтировать мост через реку Днепр и сдать его в эксплуатацию или уйти в отставку.

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